Российская Премьер-Лига: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 17 сентября, были сыграны последние три матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги. «Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), «Зенит» разгромил в гостях казанский «Рубин» (3:0), а «Локомотив» на своём поле уступил «Оренбургу» (0:2).

Все результаты матчей 8-го тура РПЛ:

«Динамо» – «Пари Нижний Новгород»– 1:1;

ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:2;

«Ахмат» – «Краснодар» – 1:1;

«Спартак» – «Сочи» – 1:0;

«Балтика» – «Ростов» – 2:2;

«Урал» – «Факел» – 0:0;

«Рубин» – «Зенит» – 0:3;

«Локомотив» – «Оренбург» – 0:2.

«Краснодар» (18 очков) остаётся единоличным лидером чемпионата России, несмотря на третью ничью в четырёх последних турах. «Быки» по-прежнему идут без поражений, но «Зенит» (17), поднявшийся на второе место, сократил отставание от лидера до одного очка. В зоне вылета находятся «Факел» (5) и «Балтика» (4).