Российская Премьер-Лига: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 17 сентября, были сыграны последние три матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги. «Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), «Зенит» разгромил в гостях казанский «Рубин» (3:0), а «Локомотив» на своём поле уступил «Оренбургу» (0:2).
Все результаты матчей 8-го тура РПЛ:
«Динамо» – «Пари Нижний Новгород»– 1:1;
ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:2;
«Ахмат» – «Краснодар» – 1:1;
«Спартак» – «Сочи» – 1:0;
«Балтика» – «Ростов» – 2:2;
«Урал» – «Факел» – 0:0;
«Рубин» – «Зенит» – 0:3;
«Локомотив» – «Оренбург» – 0:2.
«Краснодар» (18 очков) остаётся единоличным лидером чемпионата России, несмотря на третью ничью в четырёх последних турах. «Быки» по-прежнему идут без поражений, но «Зенит» (17), поднявшийся на второе место, сократил отставание от лидера до одного очка. В зоне вылета находятся «Факел» (5) и «Балтика» (4).
- 18 сентября 2023
-
00:32
-
00:23
-
00:23
-
00:22
-
00:11
-
00:07
- 17 сентября 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:55
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:47
-
22:44
-
22:30
-
22:16
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28