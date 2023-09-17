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Российская Премьер-Лига, 8 тур, результаты матчей, турнирная таблица РПЛ

Российская Премьер-Лига: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 17 сентября, были сыграны последние три матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги. «Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), «Зенит» разгромил в гостях казанский «Рубин» (3:0), а «Локомотив» на своём поле уступил «Оренбургу» (0:2).

Все результаты матчей 8-го тура РПЛ:

«Динамо» – «Пари Нижний Новгород»– 1:1;
ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:2;
«Ахмат» – «Краснодар» – 1:1;
«Спартак» – «Сочи» – 1:0;
«Балтика» – «Ростов» – 2:2;
«Урал» – «Факел» – 0:0;
«Рубин» – «Зенит» – 0:3;
«Локомотив» – «Оренбург» – 0:2.

Календарь РПЛ-2023/2024
Таблица РПЛ-2023/2024

«Краснодар» (18 очков) остаётся единоличным лидером чемпионата России, несмотря на третью ничью в четырёх последних турах. «Быки» по-прежнему идут без поражений, но «Зенит» (17), поднявшийся на второе место, сократил отставание от лидера до одного очка. В зоне вылета находятся «Факел» (5) и «Балтика» (4).

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