Идеальный дебют Изидора! «Зенит» вплотную подобрался к первому месту

Обычно осторожный Сергей Семак удивил многих ещё за час до матча с «Рубином». В момент, когда появился стартовый состав. Там не только изменение схемы, ведь «Зенит» вернулся к 4-3-3, но и новичок в основе. Главный тренер запихнул Вильсона Изидора на левый фланг атаки, хотя казалось, что как минимум первое время тот будет выходить со скамейки. Но всем этим решениям есть объяснения — Питер на неопределённое время лишился Марио Фернандеса. Отсюда изменение схемы и, как следствие, выход в старте французского новичка.

От «Рубина» же много чего ждали. Учитывая их мощную закупку на финише трансферного окна: Вада, Ранджелович, Чумич, Дрезгич — все они должны прилично усилить команду. Но лишь экс-игрок «Урала» появился в основе. Остальная тройка осталась в запасе.

«Зенит» солидно начал и забрал мяч под контроль, но на первых минутах хозяева без проблем справлялись. И даже пару раз убегали в атаку. Однако потом случился момент, который точно сломал планы «Рубина» на первый тайм. Казанцы активно прессинговали вплоть до эпизода, когда мяч оказался у Кержакова. Казалось, правильное решение, учитывая неуверенную игру вратаря ногами. Но в этот раз всё прошло совсем не по плану. Михаил выбил мяч в сторону центра, там за него отборолся Мантуан и сразу вкинул на Изидора. Споры по поводу «вне игры» могут быть бесконечны до момента, пока в РПЛ не появятся офсайдные линии. А когда это случится — никто не знает. Но в итоге Вильсон пролетел до штрафной и пробил под рукой Дюпина.

После гола сценарий игры особо не поменялся. Питер всё контролировал. «Рубин» по-настоящему появился на поле только в середине тайма, когда пошли первые более-менее осмысленные атаки. Сначала под удар неплохо выбегал Даку, потом с внешней стороны в сетку попал Фамейе. Вообще, Джоэль был одним из самых активных в первом тайме и постоянно находился в центре событий при атаках казанцев. «Зенит» с середины тайма в основном оборонялся. По сути, момент с голом остался единственным за 45 минут.

Идеальный дебют Изидора! Фото: fc-zenit.ru

Казалось, во втором тайме «Рубин» мог полноценно захватить инициативу. Рахимов обошёлся без замен, рассчитывая, что тот же состав сможет справиться с соперником. Но не тут-то было. Питер вышел максимально настроенным и, по сути, повторил сценарий первого тайма. Уже на 55-й минуте Вендел с фланга мощно прострелил в сторону Кассьерры. Тот умудрился подстроиться под мяч и пробил пяткой мимо Дюпина. Седьмой гол в восьми матчах РПЛ!

А ещё через четыре минуты Вендел вывел на удар Клаудиньо. Тот не промазал.

Три пропущенных к 60-й минуте совсем добили «Рубин». Понятно, что шансов отыграться почти не было. Рахимов пустился в эксперименты и выпустил почти всех новичков. При этом команда неплохо атаковала и как минимум на один гол точно наиграла. Чего стоит только момент с ударом головой Вуячича, когда мяч угодил в штангу.

Но «Зенит» вытерпел и не позволил забить в свои ворота ни разу. Теперь отставание от «Краснодара» — всего одно очко. «Рубин» же остался в зоне стыковых матчей. Но с таким усилением находиться там долго просто непозволительно.