Крауч: ситуация с Магуайром вышла за рамки критики. Ему придётся ответить своей игрой

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч поддержал защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра на фоне обрушившейся критики в его адрес.
«К сожалению, я сам сталкивался с чем-то подобным. У меня была голевая засуха в «Ливерпуле», а во время матчей за сборную Англии меня освистывали на «Олд Траффорд». Это были тёмные времена.
Мне кажется, ситуация с Гарри Магуайром вышла за рамки критики и стала просто нелепой. Не уверен, что это то, что мы хотим видеть. Ему придётся ответить на это своей игрой. Если он будет молчать и позволит футболу говорить за себя, он преодолеет это», – приводит слова Крауча Daily Mail.
После сорвавшегося перехода из «Манчестер Юнайтед» в лондонский «Вест Хэм» и автогола в матче сборных Англии и Шотландии на 30-летнего центрального защитника обрушился шквал критики и оскорблений в соцсетях.
- 18 сентября 2023
-
00:32
-
00:23
-
00:23
-
00:22
-
00:11
-
00:07
- 17 сентября 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:55
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:47
-
22:44
-
22:30
-
22:16
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28