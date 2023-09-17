Крауч: ситуация с Магуайром вышла за рамки критики. Ему придётся ответить своей игрой

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч поддержал защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра на фоне обрушившейся критики в его адрес.

«К сожалению, я сам сталкивался с чем-то подобным. У меня была голевая засуха в «Ливерпуле», а во время матчей за сборную Англии меня освистывали на «Олд Траффорд». Это были тёмные времена.

Мне кажется, ситуация с Гарри Магуайром вышла за рамки критики и стала просто нелепой. Не уверен, что это то, что мы хотим видеть. Ему придётся ответить на это своей игрой. Если он будет молчать и позволит футболу говорить за себя, он преодолеет это», – приводит слова Крауча Daily Mail.

После сорвавшегося перехода из «Манчестер Юнайтед» в лондонский «Вест Хэм» и автогола в матче сборных Англии и Шотландии на 30-летнего центрального защитника обрушился шквал критики и оскорблений в соцсетях.