Чемпионат Франции по футболу: результаты 5-го тура, турнирная таблица

В воскресенье, 17 сентября, были сыграны последние матчи 4-го тура французской Лиги 1. В частности, «Монако» Александра Головина не сумел удержать победу в матче с «Лорьяном», но сохранил лидерство. Сам Головин записал на свой счёт гол и результативный пас. Другой российский полузащитник, выступающий во Франции, Далер Кузяев результативными действиями в этот раз отметиться не сумел, а его «Гавр» увёз одно очко из Лиона.

Все результаты матчей 5-го тура чемпионата Франции:

«ПСЖ» – «Ницца» – 2:3;

«Ренн» – «Лилль» – 2:2;

«Ланс» – «Метц» – 0:1;

«Лорьян» – «Монако» – 2:2;

«Страсбург» – «Монпелье» – 2:2;

«Клермон» – «Нант» – 0:1;

«Реймс» – «Брест» – 1:2;

«Марсель» – «Тулуза» – 0:0;

«Лион» – «Гавр» – 0:0.

По итогам пяти сыгранных туров турнирную таблицу единолично возглавляет «Монако», набравший 11 очков. Ближайшими преследователями команды Александра Головина является «Брест» (10). «ПСЖ» (8) занимает пятое место, «Гавр» (6) расположился на 11-й строчке. На последнее место опустился вице-чемпион Франции «Ланс» (1).