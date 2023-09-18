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Чемпионат Франции по футболу: результаты 5-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Франции по футболу: результаты 5-го тура, турнирная таблица
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В воскресенье, 17 сентября, были сыграны последние матчи 4-го тура французской Лиги 1. В частности, «Монако» Александра Головина не сумел удержать победу в матче с «Лорьяном», но сохранил лидерство. Сам Головин записал на свой счёт гол и результативный пас. Другой российский полузащитник, выступающий во Франции, Далер Кузяев результативными действиями в этот раз отметиться не сумел, а его «Гавр» увёз одно очко из Лиона.

Все результаты матчей 5-го тура чемпионата Франции:

«ПСЖ» – «Ницца» – 2:3;
«Ренн» – «Лилль» – 2:2;
«Ланс» – «Метц» – 0:1;
«Лорьян» – «Монако» – 2:2;
«Страсбург» – «Монпелье» – 2:2;
«Клермон» – «Нант» – 0:1;
«Реймс» – «Брест» – 1:2;
«Марсель» – «Тулуза» – 0:0;
«Лион» – «Гавр» – 0:0.

Календарь чемпионата Франции-2023/2024
Таблица чемпионата Франции-2023/2024

По итогам пяти сыгранных туров турнирную таблицу единолично возглавляет «Монако», набравший 11 очков. Ближайшими преследователями команды Александра Головина является «Брест» (10). «ПСЖ» (8) занимает пятое место, «Гавр» (6) расположился на 11-й строчке. На последнее место опустился вице-чемпион Франции «Ланс» (1).

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