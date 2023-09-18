Кузяев упустил убойный момент в игре с «Лионом»! Но всё равно был лучшим на поле

«Лион» — главное разочарование старта сезона во Франции. Три поражения в четырёх матчах — и это с Ляказеттом, Тальяфико и Толиссо в составе. Просто кошмар. Естественно, руководство не стало терпеть и уволило легендарного Лорана Блана в паузу на матчи сборных. Хотели пригласить Лэмпарда или Гаттузо, но с ними договориться не удалось. Поэтому сделали менее очевидный выбор — призвали чемпиона мира 2006 года Фабио Гроссо. В его тренерской карьере ничего выдающегося: работа в «Бари», «Брешии», «Фрозиноне» и даже командировка в «Сьон». Теперь — один из главных клубов Франции. Интересный карьерный рост.

В первом же матче соперник — «Гавр», где звездой вовсю становится Далер Кузяев. На старте сезона россиянин — лучший игрок команды с отменными отзывами. Уже забил дважды, а сам «Гавр» с пятью очками даже не в зоне вылета. Круто для старта.

Естественно, с «Лионом» Кузяев вновь оказался в основном составе. И снова в загадочной роли. В каких-то эпизодах он становился вторым центральным нападающим вместе с Байо, в каких-то — опускался на правый фланг. В центре и слева тоже мелькал. Если посмотреть тепловую карту действий Далера, то, похоже, он сыграл вообще везде. Уникальная опция для тренера, который этим уверенно пользуется.

Но на самом деле первый тайм в исполнении обеих команд — ужас. Да, «Лион» на правах хозяина и фаворита забрал мяч, инициативу, но впереди почти ничего не получалось. За 45 минут только один опасный момент, когда Шерки неплохо пробил и даже попал в створ, пусть и точно руки в голкиперу. В остальном — медленный перекат мяча, отсутствие креатива впереди и приличный прессинг «Гавра». Команда, за которую выступает Кузяев, уже традиционно показывала отличную физическую готовность. Это прилично помогало с «Лионом» — там парни ещё точно до конца не поняли, как реализовывать идеи Гроссо.

Но во втором тайме команды словно подменили. Ведь на двоих они создали столько моментов, что хватило бы на весь матч. Уже на 48-й минуте «Лион» должен был открывать счёт: Ляказетт вывел под удар Кумбеди, но тот пульнул рядом с девяткой. Дальше Нуама вылетал на ворота, но потащил Десма. Казалось, гол «Лиона» — лишь вопрос времени, но в этот момент «Гавр» забрал инициативу.

И какой же момент имел Кузяев! Казими забросил на вбегавшего в штрафную Далера, и тот классно пробил головой в верхний угол. Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы мяч попал в створ. И вратарь, похоже, в этом моменте был бы бессилен.

Ещё через несколько минут «Гавр» придумал новый момент. Вновь при участии Кузяева — лучшего игрока команды. Далер выкатил мяч на Казимира, тот прострелил вдоль штрафной, и Грандсир бил в пустые ворота в упор. Но умудрился зарядить выше — последний реальный шанс «Гавра» на гол.

Дальше вновь включился «Лион». Гости опустились в оборону и в последние 15–20 минут в основном отбивались. Не сказать, что команда Гроссо создавала сверхопасные моменты, но постоянно напрягала голкипера. Однако «Гавр» выстоял. И вновь не проиграл — у новичка лиги только одно поражение в четырёх матчах.

Далер Кузяев в матче с «Лионом» Фото: hac-foot.com

Кузяева заменили только на 89-й минуте. Очередной хороший, пусть и не результативный, матч для россиянина.