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Арсен Захарян назвал топ-5 лучших игроков мира

Арсен Захарян назвал топ-5 лучших игроков мира
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Российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян назвал пятёрку лучших футболистов планеты.

«Первый — Криштиану Роналду, сто процентов. Второй из тех, за кем я следил, это Роналдиньо. В детстве много смотрел с ним видео. Месси, конечно же, тоже в тройке. Еще пусть будет Мхитарян — в детстве тоже много следил за ним. И пятый — Неймар. Я ведь не застал игру Валерия Георгиевича (Карпина)», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале Okko Спорт.

На данный момент Захарян трижды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0), 12 минут с «Гранадой» (5:3) и 10 минут с мадридским «Реалом» (1:2).

«Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды шесть очков в пяти матчах.

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