Как же поздно Захаряна выпустили против «Реала»! Мадрид продолжает сметать всех

«Реал» одержал пятую победу подряд со старта чемпионата Испании. Теперь «сливочные» победили новую команду Арсена Захаряна, который впервые в карьере сыграл на «Сантьяго Бернабеу».

Российский новичок «Реал Сосьедад» остался на скамейке запасных после болезни. Очевидно, что в такой интенсивной, быстрой и зрелищной игре Арсену было бы трудно не потеряться, попади он в основу. Да и непонятно, вместо кого наш полузащитник мог бы выйти в стартовом составе, так как у басков отсутствовали слабые звенья на поле.

С самого начала и до своего гола «Реал Сосьедад» играл очень смело, высоко прессинговал один в один. Команде Карло Анчелотти было тяжело выходить из-под такого давления. Но забили гости после ответной атаки, разорвав прессинг «Реала». Своим первым ударом, точнее, после первых – удара и добивания. Японскую звезду басков Кубо запустили в полуфланг и дали сделать подачу, Оярсабаль увёл Рюдигера, а ворвавшийся в зону Барренечеа получил две попытки забить. Со второй справился.

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Левый защитник Фран Гарсия и Кроос, которые должны были контролировать движение Кубо, не справлялись с японцем. Экс-игрок «Реала» создал ещё несколько моментов до перерыва. Такефуса отдал три передачи под удар, а его классный гол на 11-й минуте был отменён только из-за того, что Оярсабаль забрался в офсайд и оказался на пути мяча. Форвард пригнулся, но так или иначе повлиял на эпизод.

«Реал» после плохого дебюта игры постепенно разыгрался и тоже стал создавать момент за моментом. «Реал Сосьедад» далеко не всегда успевал за скоростями «сливочных». Несколько сейвов совершил Ремиро. А однажды голкипер сам организовал «привоз» ужасной передачей (с Алексом такое бывает при игре ногами), и Хоселу пробил в перекладину. В результате до перерыва два «Реала» совместными усилиями нанесли 20 ударов по воротам (по 10 каждый): в створ – 4:4, из пределов штрафной – 8:6. Счёт 0:1 совсем не отражал происходившего на поле. Ещё запомнился эпизод с падением Родриго в штрафной басков. Но судья, пожалуй, был прав, не назначив пенальти, так как форвард тянул ногу не к мячу, а к ноге оппонента, чтобы получить 11-метровый.

Но всё «нажитое непосильным трудом» в первые 45 минут команда Альгуасиля отдала уже через минуту после начала второго тайма. «Реал» сравнял счёт в первой атаке! «Сливочные» вскрыли правый фланг обороны басков при помощи быстрой комбинации, а Вальверде, которого оставили свободным в опасной зоне перед штрафной, удачно попал – мяч влетел в сетку от штанги. Тут голкипер Ремиро не имел никаких шансов спасти «Реал Сосьедад» от пропущенного гола.

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Сделав счёт 1:1, команда Анчелотти как будто успокоилась. Хозяева отдали мяч гостям – в этот отрезок игры перевес «Реал Сосьедад» по владению составлял 63% на 37%. «Сливочные» переключились на позиционную оборону и надеялись использовать пространство на половине поля соперника. Баски вновь поверили в себя, а «Реал» взял да и забил на исходе часа матча – вот где класс команды проявился! Гол опять пришёл с правого фланга «Реал Сосьедад», где Кубо уже недобегал при обороне. Фран Гарсия ещё раз включил максимальную скорость и сделал вторую голевую передачу, а Хоселу точно пробил головой. Новый нападающий «Реала» отличился второй тур подряд, доказывает, что он не лишний в Мадриде.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Игроки «Реал Сосьедад» подустали, и баскам требовались свежие силы в атаку на концовку. На 81-й минуте Альгуасиль произвёл тройную замену, выпустив в том числе Захаряна. Арсен занял позицию атакующего центрального полузащитника. К сожалению, россиянину не хватило времени, чтобы блеснуть на «Сантьяго Бернабеу». Сперва наш легионер потерял мяч на своей половине поля после неудобной передачи партнёра, и «Реал» едва не забил на контрвыпаде. А потом Захарян мог стать автором голевого паса: Арсен здорово открылся в правом полуфланге и выполнил точный кросс на Шо, вот только форвард пробил с лёта очень неточно.

Захарян завершил матч с пятью касаниями мяча, одним отбором и одной ключевой передачей. А «Реал Сосьедад», уступив во втором тайме по ударам в створ – 1:4 (всего удары – 5:7), не смог уйти от поражения.