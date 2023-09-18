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Реал Мадрид — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» – «Реал Сосьедад» – 2:1, видео, голы Барренечеа, Вальверде, Хоселу, обзор матча, 17 сентября 2023 года, Примера

Как же поздно Захаряна выпустили против «Реала»! Мадрид продолжает сметать всех
Анатолий Романов
Как же поздно Захаряна выпустили против «Реала»!
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Арсен сыграл на «Сантьяго Бернабеу» и в концовке создал голевой момент.

«Реал» одержал пятую победу подряд со старта чемпионата Испании. Теперь «сливочные» победили новую команду Арсена Захаряна, который впервые в карьере сыграл на «Сантьяго Бернабеу».

Испания - Примера . 5-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 5'     1:1 Вальверде – 46'     2:1 Хоселу – 60'    

Российский новичок «Реал Сосьедад» остался на скамейке запасных после болезни. Очевидно, что в такой интенсивной, быстрой и зрелищной игре Арсену было бы трудно не потеряться, попади он в основу. Да и непонятно, вместо кого наш полузащитник мог бы выйти в стартовом составе, так как у басков отсутствовали слабые звенья на поле.

С самого начала и до своего гола «Реал Сосьедад» играл очень смело, высоко прессинговал один в один. Команде Карло Анчелотти было тяжело выходить из-под такого давления. Но забили гости после ответной атаки, разорвав прессинг «Реала». Своим первым ударом, точнее, после первых – удара и добивания. Японскую звезду басков Кубо запустили в полуфланг и дали сделать подачу, Оярсабаль увёл Рюдигера, а ворвавшийся в зону Барренечеа получил две попытки забить. Со второй справился.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Левый защитник Фран Гарсия и Кроос, которые должны были контролировать движение Кубо, не справлялись с японцем. Экс-игрок «Реала» создал ещё несколько моментов до перерыва. Такефуса отдал три передачи под удар, а его классный гол на 11-й минуте был отменён только из-за того, что Оярсабаль забрался в офсайд и оказался на пути мяча. Форвард пригнулся, но так или иначе повлиял на эпизод.

«Реал» после плохого дебюта игры постепенно разыгрался и тоже стал создавать момент за моментом. «Реал Сосьедад» далеко не всегда успевал за скоростями «сливочных». Несколько сейвов совершил Ремиро. А однажды голкипер сам организовал «привоз» ужасной передачей (с Алексом такое бывает при игре ногами), и Хоселу пробил в перекладину. В результате до перерыва два «Реала» совместными усилиями нанесли 20 ударов по воротам (по 10 каждый): в створ – 4:4, из пределов штрафной – 8:6. Счёт 0:1 совсем не отражал происходившего на поле. Ещё запомнился эпизод с падением Родриго в штрафной басков. Но судья, пожалуй, был прав, не назначив пенальти, так как форвард тянул ногу не к мячу, а к ноге оппонента, чтобы получить 11-метровый.

Кто из наших игроков в испанском футболе забивал «Реалу»
10 российских легионеров в Испании, забивавших «Реалу». Захарян — следующий?
10 российских легионеров в Испании, забивавших «Реалу». Захарян — следующий?

Но всё «нажитое непосильным трудом» в первые 45 минут команда Альгуасиля отдала уже через минуту после начала второго тайма. «Реал» сравнял счёт в первой атаке! «Сливочные» вскрыли правый фланг обороны басков при помощи быстрой комбинации, а Вальверде, которого оставили свободным в опасной зоне перед штрафной, удачно попал – мяч влетел в сетку от штанги. Тут голкипер Ремиро не имел никаких шансов спасти «Реал Сосьедад» от пропущенного гола.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Сделав счёт 1:1, команда Анчелотти как будто успокоилась. Хозяева отдали мяч гостям – в этот отрезок игры перевес «Реал Сосьедад» по владению составлял 63% на 37%. «Сливочные» переключились на позиционную оборону и надеялись использовать пространство на половине поля соперника. Баски вновь поверили в себя, а «Реал» взял да и забил на исходе часа матча – вот где класс команды проявился! Гол опять пришёл с правого фланга «Реал Сосьедад», где Кубо уже недобегал при обороне. Фран Гарсия ещё раз включил максимальную скорость и сделал вторую голевую передачу, а Хоселу точно пробил головой. Новый нападающий «Реала» отличился второй тур подряд, доказывает, что он не лишний в Мадриде.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Игроки «Реал Сосьедад» подустали, и баскам требовались свежие силы в атаку на концовку. На 81-й минуте Альгуасиль произвёл тройную замену, выпустив в том числе Захаряна. Арсен занял позицию атакующего центрального полузащитника. К сожалению, россиянину не хватило времени, чтобы блеснуть на «Сантьяго Бернабеу». Сперва наш легионер потерял мяч на своей половине поля после неудобной передачи партнёра, и «Реал» едва не забил на контрвыпаде. А потом Захарян мог стать автором голевого паса: Арсен здорово открылся в правом полуфланге и выполнил точный кросс на Шо, вот только форвард пробил с лёта очень неточно.

Захарян завершил матч с пятью касаниями мяча, одним отбором и одной ключевой передачей. А «Реал Сосьедад», уступив во втором тайме по ударам в створ – 1:4 (всего удары – 5:7), не смог уйти от поражения.

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