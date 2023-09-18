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Полузащитник «Атланты»: нас не волнует Месси, пусть в следующий раз привозят всю команду

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Шандре Силва резко высказался о разгромной победе команды в матче МЛС с «Интер Майами». Встреча завершилась со счётом 5:2. Отметим, в этой встрече не принимал участие аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

«Нас не волнует Месси. Мы заботимся о себе. Мы хотим выйти в плей-офф. Скажите им, пусть в следующий раз привозят всю команду», — приводит слова Силвы Daily Sports.

«Интер Майами» прервал четырёхматчевую серию без поражений (три победы и ничья).

На данный момент «Интер Майами» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков. «Атланта», в свою очередь, занимает шестое место, записав в свой актив 45 очков.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Торонто», а «Атланта» сыграет с «Ди-Си Юнайтед». Оба матча пройдут 21 сентября.

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