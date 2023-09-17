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«Интер Майами» разгромно проиграл «Атланте», Месси не попал в заявку на матч

«Интер Майами» разгромно проиграл «Атланте», Месси не попал в заявку на матч
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Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Интер Майами». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Тристан Муюмба, Брукс Леннон, Георгиос Якумакис и Тайлер Вольф. Ещё один гол в свои ворота забил защитник «Интер Майами» Камаль Миллер.

В составе гостей дубль оформил Леонардо Кампана. Отметим, аргентинский нападающий Лионель Месси не попал в заявку команды на этот матч. Ранее сообщалось, что у аргентинца небольшое повреждение.

Таким образом, «Интер Майами» прервал четырёхматчевую серию без поражений (три победы и ничья).

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Торонто», а «Атланта» сыграет с «Ди-Си Юнайтед». Оба матча пройдут 21 сентября.

США - Major League Soccer . США - MLS
17 сентября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
5 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Кампана – 25'     1:1 Муюмба – 36'     2:1 Миллер – 41'     3:1 Леннон – 44'     3:2 Кампана – 53'     4:2 Якумакис – 76'     5:2 Вольф – 89'    
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