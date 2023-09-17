«Интер Майами» разгромно проиграл «Атланте», Месси не попал в заявку на матч

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Интер Майами». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Тристан Муюмба, Брукс Леннон, Георгиос Якумакис и Тайлер Вольф. Ещё один гол в свои ворота забил защитник «Интер Майами» Камаль Миллер.
В составе гостей дубль оформил Леонардо Кампана. Отметим, аргентинский нападающий Лионель Месси не попал в заявку команды на этот матч. Ранее сообщалось, что у аргентинца небольшое повреждение.
Таким образом, «Интер Майами» прервал четырёхматчевую серию без поражений (три победы и ничья).
В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Торонто», а «Атланта» сыграет с «Ди-Си Юнайтед». Оба матча пройдут 21 сентября.
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