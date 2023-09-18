Александр Головин и Реми Кабелла попали в сборную 5-го тура Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин и бывший футболист «Краснодара», а ныне игрок «Лилля» Реми Кабелла включены в символическую сборную 4-го тура французской Лиги 1 по версии L`Equipe.
Символическая сборная 5-го тура Лиги 1:
Вратарь: Александр Укиджа («Метц»);
Защитники: Лоренц Ассиньон («Ренн»), Лени Йоро («Лилль»), Фали Канде («Метц»), Мелвин Бар («Ницца»);
Полузащитники: Пьер Лис-Мелу («Брест»), Никлас Шмидт («Тулуза»), Ромейн Фавр («Лорьян»), Реми Кабелла («Лилль»), Александр Головин («Монако»);
Нападающий: Терем Моффи («Ницца»).
Отметим, что Головин уже второй раз в этом сезоне попал в символическую сборную тура Лиги 1. В прошлый раз это случилось по итогам 4-го тура. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1.
- 18 сентября 2023
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