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«Тюмень» вырвала ничью у «Родины» в дебютном матче Солтмурада Бакаева

«Тюмень» вырвала ничью у «Родины» в дебютном матче Солтмурада Бакаева
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Завершился матч 10-го тура Мелбет Первой лиги между «Тюменью» и московской «Родиной». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым из Ростова-на-Дону. Команды сыграли вничью — 2:2.

Все мячи были забиты во втором тайме. Счёт был открыт на 52-й минуте, когда нападающий «Родины» Иван Тимошенко сперва не смог реализовать пенальти, но затем добил мяч в ворота после сейва Егора Любакова. Спустя шесть минут гости увеличили преимущество благодаря голу Максима Турищева. Дальше забивали уже тюменцы. На 70-й минуте гол на свой счёт записал Руслан Байтуков, а на 84-й — Евгений Болотов.

Отметим, что на 75-й минуте на поле в составе «Родины» вышел экс-игрок «Рубина» Солтмурад Бакаев, дебютировавший за московскую команду.

«Тюмень» набрала 15 очков в 10 встречах и находится на восьмом месте турнирной таблицы Первой лиги. «Родина» располагается на 10-й позиции с 14 очками.

Россия - Мелбет Первая лига . 10-й тур
18 сентября 2023, понедельник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
2 : 2
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 52'     0:2 Турищев – 58'     1:2 Байтуков – 70'     2:2 Болотов – 84'    
Удаления: Татаринов – 47' / нет
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