«Тюмень» вырвала ничью у «Родины» в дебютном матче Солтмурада Бакаева

Завершился матч 10-го тура Мелбет Первой лиги между «Тюменью» и московской «Родиной». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым из Ростова-на-Дону. Команды сыграли вничью — 2:2.

Все мячи были забиты во втором тайме. Счёт был открыт на 52-й минуте, когда нападающий «Родины» Иван Тимошенко сперва не смог реализовать пенальти, но затем добил мяч в ворота после сейва Егора Любакова. Спустя шесть минут гости увеличили преимущество благодаря голу Максима Турищева. Дальше забивали уже тюменцы. На 70-й минуте гол на свой счёт записал Руслан Байтуков, а на 84-й — Евгений Болотов.

Отметим, что на 75-й минуте на поле в составе «Родины» вышел экс-игрок «Рубина» Солтмурад Бакаев, дебютировавший за московскую команду.

«Тюмень» набрала 15 очков в 10 встречах и находится на восьмом месте турнирной таблицы Первой лиги. «Родина» располагается на 10-й позиции с 14 очками.