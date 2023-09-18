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Орлов — о Хохлове: его лицо не выражает ничего тренерского

Орлов — о Хохлове: его лицо не выражает ничего тренерского
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на уход Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

«Стало ли неожиданностью увольнение Хохлова? Да нет, как-то у него всё это выходило невзрачно. Что он хотел – ничего не понятно. Да и лицо у него не выражало ничего тренерского. Какой-то он… Харизмы не хватает. А харизма для тренера – когда все игроки понимают, чего он хочет. И это называется команда единомышленников. И к этому надо стремиться.

Вот у Семака – команда единомышленников. Они всё понимают, что он хочет. И тот, кто здорово тренируется – тот прогрессирует. Вы посмотрите, в какой форме «Зенит» вышел после этого перерыва? В прекрасной форме! Значит, у них тренировочный процесс хорошо поставлен», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

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