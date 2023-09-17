В «Сочи» объяснили отставку Хохлова с поста главного тренера команды

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал подробности отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба.

«Отставка Хохлова — совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства. Информация о том, что Хохлов подал в отставку, а руководство её не приняло — не совсем правдива. Вчера состоялся конструктивный разговор, а сегодня утром должны были принимать решение. Но уже всё состоялось — разницы нет», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 17 сентября, «Сочи» на своём официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба. Новым наставником сочинского коллектива стал Александр Точилин, который ранее уже возглавлял команду в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.