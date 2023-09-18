Широков: если платить совсем мало — люди перестанут играть в футбол

Исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна» Роман Широков высказался о спаде уровня футбола во Второй лиге.
«Можно сказать, что уровень Российской Премьер-Лиги, да и Второй лиги упал. И это больше зависит от того, каких игроков детско-юношеские школы готовят. Если не очень хороших — соответственно, и уровень постепенно станет падать, причём не только во Второй лиге. Ну, и вопрос финансирования: если платят совсем мало, вряд ли у футболистов будет стремление долго играть за такие деньги. Понятно, что Вторая лига должна становиться трамплином для перехода на более высокий уровень, где и заработок выше. Но если платить совсем мало — люди станут заниматься другими делами, а не играть в футбол», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
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