Широков: РФ вернётся в международные турниры, но отношение к нам будет не очень хорошее

Экс-футболист сборной России и ряда российских клубов, а ныне исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна» Роман Широков порассуждал на тему возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену. Напомним, сейчас Россия отстранена от турниров по решению ФИФА и УЕФА.
«Наверное, все понимают, что в ближайшие два года всё равно что-то произойдёт. Вернёмся — никуда не денемся. Отношение, правда, будет не очень к нам. С той стороны нам всегда хотели насолить. Так что к этому надо относиться спокойно. Мы всё равно будем страной победителей, к которой станут прислушиваться. В нынешнее время надо заниматься внутренними проблемами, которыми раньше не занимались из-за разных отмазок. Если говорить о футболе, нужно переформатировать подготовку молодых футболистов. Другой вопрос, есть ли у нас люди, способные это сделать.
Вижу ли я таких? К сожалению, нет пока. Но их тоже надо готовить. Главное — чтобы была заинтересованность не только тех, кто работает, но и тех, кто принимает решения и руководит. Необходимо постоянно смотреть за процессом. Не через полгода отчитываться, а каждый день интересоваться, что произошло, делать дело — тогда все с мёртвой точки сдвинется», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
- 18 сентября 2023
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