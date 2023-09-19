Фердинанд раскритиковал руководство «Юнайтед» за то, что оно не прислушалось к Рангнику

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике руководство «красных дьяволов» за то, что оно не вникло в слова бывшего тренера команды Ральфа Рангника, говорившего о её плохом состоянии.

«Люди ищут козла отпущения, так сейчас ведут себя СМИ. Я вижу людей, которые говорят, что Рашфорд недостаточно усердно работает или что Бруну — плохой капитан. Комментарии Ральфа Рангника перед уходом были примерно такими: «Этому клубу не нужны лекарства, этому клубу нужна операция на открытом сердце». Никто не посмотрел на этот комментарий и не подумал: «Позвольте мне вникнуть в это». Это показывает, что ни один человек не собирается решать проблему. У нас был Криштиану Роналду, который показывал хорошую игру, но он не мог исправить положение дел. К нам приходило много менеджеров, обладающих прекрасной репутацией, но они не смогли разобраться с подобной ситуацией. Потратили много денег, но это ничего не решило», – цитирует Фердинанда The Sun.

Напомним, после пяти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и на текущий момент занимает 13-е место в чемпионате.