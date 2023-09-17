Фердинанд: удивлюсь, если Беллингем завершит карьеру без нескольких «Золотых мячей»

Бывший игрок сборной Англии Рио Фердинанд поделился мыслями о хавбеке «Реала» Джуде Беллингеме.

«Джуда будут сравнивать с Джеррардом, Лэмпардом, Скоулзом. И я бы сказал прямо сейчас, что ни один из этих игроков не делал ничего подобного тому, что Беллингем делает в своём возрасте, а это уже мерило.

Джуд может выиграть «Золотой мяч», если так будет продолжать. Буду очень удивлён, если он завершит карьеру без одного, двух, возможно, трёх «Золотых мячей». Потому что он очень хороший футболист. Были игроки, отличавшиеся способностями, возможно, такими же или немного больше, чем он. Но не думаю, что они имели самое важное — такую ментальность, как у Беллингема.

Перейти в «Реал» и быть лучшим игроком в первых 4-5 матчах – феноменально, неслыханyо», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.