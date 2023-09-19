«Милан» — «Ньюкасл»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 19 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы F Лиги чемпионов между итальянским «Миланом» и английским «Ньюкаслом». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Помимо «Милана» и «Ньюкасла», в группе F играют дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ». «Россонери» 16 сентября потерпели разгромное поражение от «Интера» в матче 4-го тура Серии А, в то время как «сороки» в 5-м туре английской Премьер-лиги с минимальным счётом одолели «Брентфорд».

Между собой «Ньюкасл» и «Милан» прежде никогда не играли, встреча 1-го тура группы F станет для них первой очной в истории.