«Милан» — «Ньюкасл»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 19 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы F Лиги чемпионов между итальянским «Миланом» и английским «Ньюкаслом». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Помимо «Милана» и «Ньюкасла», в группе F играют дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ». «Россонери» 16 сентября потерпели разгромное поражение от «Интера» в матче 4-го тура Серии А, в то время как «сороки» в 5-м туре английской Премьер-лиги с минимальным счётом одолели «Брентфорд».
Между собой «Ньюкасл» и «Милан» прежде никогда не играли, встреча 1-го тура группы F станет для них первой очной в истории.
- 19 сентября 2023
-
17:36
-
17:31
-
17:24
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:27
-
16:25
-
16:24
-
16:23
-
16:22
-
16:15
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:07
-
16:04
-
15:58
-
15:50
-
15:45
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:27
-
15:24
-
15:20
-
15:08
-
15:01
-
15:01
-
14:47