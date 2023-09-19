«Янг Бойз» — «РБ Лейпциг»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 19 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы G Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойз» и немецким «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Ванкдорф» в городе Берн, Швейцария. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энеа Йорги. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Помимо «Янг Бойз» и «РБ Лейпциг», в группе G играют сербская «Црвена Звезда» и действующий победитель Лиги чемпионов в лице «Манчестер Сити». «Янг Бойз» в матче 6-го тура чемпионата Швейцарии добился победы с минимальным счётом над «Серветтом» на выезде, в то время как «Лейпциг» в 4-м туре Бундеслиги разгромил «Аугсбург» (4:0).

Между собой «Янг Бойз» и «РБ Лейпциг» прежде никогда не играли, встреча 1-го тура группы G станет для них первой очной в истории.