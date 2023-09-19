Стала известна зарплата Нагельсмана в сборной Германии

Стал известен размер заработной планы Юлиана Нагельсмана в сборной Германии, которую немецкий специалист должен возглавить в ближайшее время. Приблизительные цифры привёл журналист Bild Кристиан Фальк.

По сведениям источника, в сборной экс-тренер «Хоффенхайма», «РБ Лейпциг» и «Баварии» будет зарабатывать около € 400 тыс. в месяц. Напомним, 36-летний специалист покинул «Баварию» в марте этого года, на посту главного тренера мюнхенской команды его сменил Томас Тухель. В последнем матче под руководством Нагельсмана «Бавария» уступила «Байеру» со счётом 1:2.

Отметим, что сегодня появилась информация, что Юлиан Нагельсман близок к назначению на должность главного тренера сборной Германии, которую ранее покинул Ханс-Дитер Флик.