Стала известна зарплата Нагельсмана в сборной Германии
Поделиться
Стал известен размер заработной планы Юлиана Нагельсмана в сборной Германии, которую немецкий специалист должен возглавить в ближайшее время. Приблизительные цифры привёл журналист Bild Кристиан Фальк.
По сведениям источника, в сборной экс-тренер «Хоффенхайма», «РБ Лейпциг» и «Баварии» будет зарабатывать около € 400 тыс. в месяц. Напомним, 36-летний специалист покинул «Баварию» в марте этого года, на посту главного тренера мюнхенской команды его сменил Томас Тухель. В последнем матче под руководством Нагельсмана «Бавария» уступила «Байеру» со счётом 1:2.
Отметим, что сегодня появилась информация, что Юлиан Нагельсман близок к назначению на должность главного тренера сборной Германии, которую ранее покинул Ханс-Дитер Флик.
Комментарии
- 19 сентября 2023
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:20
-
14:14
-
14:10
-
14:00
-
13:57
-
13:51
-
13:50
-
13:39
-
13:30
-
13:25
-
13:25
-
13:17
-
13:00
-
12:57
-
12:54
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:09
-
12:03
-
11:55
-
11:50
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:41
-
11:30
-
11:25
Партнерский контент