Нагельсман находится в шаге от назначения на должность главного тренера сборной Германии

Бывший наставник «Хоффенхайма», «РБ Лейпциг» и «Баварии» Юлиан Нагельсман близок к тому, чтобы возглавить сборную Германии. Об этом сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, немецкий футбольный союз (DFB) практически договорился с Нагельсманом, вскоре стороны должны подписать все бумаги и объявить о назначении официально. Отмечается, что зарплата Юлиана в сборной будет намного меньше, чем в «Баварии», которую молодой специалист покинул в марте прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что DFB планирует предложить Нагельсману контракт до чемпионата мира — 2026. Отметим также, что Евро-2024, который станет для Германии домашним, пройдет с 14 июня по 14 июля. Турнир примут 10 стадионов и 10 городов.