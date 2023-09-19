«Спартак» в гостях разгромил «Пари НН» в матче Кубка России

Завершился матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Команды играли в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Спартак» одержал разгромную победу — 3:0.

На 27-й минуте защитник красно-белых Леон Классен вывел свою команду вперёд. В начале второго тайма отличился хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин. Однако его гол был отменён из-за фола товарища по команде — Эдгара Севикяна. В самой концовке игры точку в матче поставили хавбек московской команды Кристофер Мартинс Перейра и форвард Квинси Промес — 3:0.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл четыре матча и набрал 12 очков из 12 возможных. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы. На счету «Пари НН» всего два очка — нижегородцы идут на последней, четвёртой строчке в квартете.