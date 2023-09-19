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Пари НН – Спартак 0:3, результат матча 4-го тура Пути РПЛ Кубка России 19 сентября 2023 года

«Спартак» в гостях разгромил «Пари НН» в матче Кубка России
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Завершился матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Команды играли в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Спартак» одержал разгромную победу — 3:0.

На 27-й минуте защитник красно-белых Леон Классен вывел свою команду вперёд. В начале второго тайма отличился хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин. Однако его гол был отменён из-за фола товарища по команде — Эдгара Севикяна. В самой концовке игры точку в матче поставили хавбек московской команды Кристофер Мартинс Перейра и форвард Квинси Промес — 3:0.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл четыре матча и набрал 12 очков из 12 возможных. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы. На счету «Пари НН» всего два очка — нижегородцы идут на последней, четвёртой строчке в квартете.

Фонбет Кубок России . Группа D
19 сентября 2023, вторник. 17:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Классен – 27'     0:2 Мартинс Перейра – 90+1'     0:3 Промес – 90+6'    
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