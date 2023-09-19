«Барселона» разгромила «Антверпен» со счётом 5:0

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и бельгийский «Антверпен». Встреча проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Финальный свисток зафиксировал счёт 5:0 в пользу хозяев.
На 11-й минуте полузащитник «Барселоны» Жоау Феликс открыл счёт, точно пробив в ближний угол после передачи Илкая Гюндогана. На 20-й минуте Феликс ассистировал Роберту Левандовскому, который удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты мяч после навеса Рафиньи срезал в свои ворота защитник «Антверпена» Йелле Батай, и счёт стал разгромным.
После перерыва «Барселона» ещё дважды поразила ворота дебютанта Лиги чемпионов. На 54-й минуте Гави провёл четвёртый гол хозяев. На 66-й минуте Феликс оформил дубль, замкнув головой навес Рафиньи.
«Барселона» набрала три очка в стартовом туре группового этапа и возглавила группу H. У «Антверпена» ноль очков, команда занимает последнее место.
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