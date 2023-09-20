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Федотов: в матче с «Сочи» Тороп оставил ЦСКА на серию пенальти и сделал своё дело

Федотов: в матче с «Сочи» Тороп оставил ЦСКА на серию пенальти и сделал своё дело
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» и отметил вклад голкипера армейцев Владислава Торопа в итоговую победу команды. ЦСКА одержал победу по итогам серии послематчевых пенальти — 1:1 (пен. 4:2).

«Настоящий кубковый матч, держал в напряжении. В конце первого тайма потеряли концентрацию. Во втором тайме пришлось включать скорости, предъявлять повышенные требования. Во втором тайме создавали, но реализация оставляла желать лучшего. Тем не менее на выручку пришёл стандарт, по инерции что-то ещё получалось.

В концовке встречи Тороп оставил команду на серию пенальти и сумел себя показать, сделал своё дело», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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