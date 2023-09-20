Вратарь ЦСКА вытащил матч, а потом и серию пенальти. Вот это перформанс Торопа с «Сочи»!

«Сочи» стал главным поставщиком новостей в начале недели. Команда отправилась на три выездных матча подряд, но уже после первого сменила тренера. Дмитрий Хохлов был уволен 17 сентября, то есть за два дня до встречи с ЦСКА. Вместо него должность получил Александр Точилин, но времени что-то изменить перед кубковой игрой просто не было. Разве что повлиять на эмоциональный фон. И у нового тренера это получилось.

Вообще, у ЦСКА не очень идёт в Кубке России. Казалось, в группе с «Сочи», «Оренбургом» и «Факелом» они должны быть фаворитами. Но после трёх туров армейцы занимали второе место. С приличной плотностью в таблице. Одна игра могла откатить их как на последнее место, так и поднять на первое.

Владимир Федотов традиционно использовал второй по значимости турнир, чтобы проверить ближайший резерв. Но в этот раз он частично отошёл от привычного плана. Тороп, Агапов, Кисляк, Файзуллаев – в остальном состав выглядел почти как основной. Точилин тоже осознавал важность матча, поэтому попытался по максимуму использовать сильнейших. Опять же с учётом их готовности – ведь в субботу был очень непростой матч со «Спартаком».

Команды очень осторожно начали. Почти без моментов, но с грубостью. Уже в первые 18 минут прилетело сначала Мухину, а потом Чалову. Но они смогли продолжить встречу. Первый опасный момент создали на 23-й минуте, когда Георгия Мелкадзе подвела точность. Не в последний раз в этом матче. Кристиан Нобоа идеальным пасом вывел форварда к воротам, но тот пробил рядом со штангой.

Следующий момент Георгий получил через восемь минут, однако не смог нормально попасть по мячу после скидки Артёма Макарчука. Казалось, «Сочи» был очень близок к тому, чтобы открыть счёт, но ЦСКА всё же ответил парой опасных атак: на 37-й минуте Чалов головой перебрасывал под перекладину, а Гойло умудрился спасти.

Хотя в концовке сочинцы всё же добились своего. На этот раз аплодисменты Мелкадзе хотя бы за то, что не использовал момент для себя. С правого фланга он сделал передачу в центр, где на мяч бежал Нобоа. Кристиан из выгодной позиции не промазал, красиво пробив в касание.

В перерыве Федотов сделал только одну замену, выпустив Глебова вместо Келлвена. Команда действительно немного оживилась. И имела хороший шанс сравнять уже в начале второго тайма. Но это не позволил сделать Гойло – спас после удара Файзуллаева. ЦСКА и правда стал действовать солиднее, пусть и в моменты это не конвертировалось. На 70-й минуте счёт и вовсе мог стать 0:2. Мелкадзе даже забил! Но до этого у Тимофея Маргасова зафиксировали офсайд.

Георгий Мелкадзе расстроен Фото: РИА Новости

Федотов сделал ещё пару замен, выпустив Заболотного и Давилу. Казалось, уж это точно должно помочь забить хотя бы раз. ЦСКА включил ещё бóльшую агрессию в атаке и за 12 минут до конца основного времени всё-таки сравнял. Благодарить стоит Облякова.

Но если вы думаете, что ЦСКА полетел добивать соперника – совсем нет. Только благодаря Торопу армейцы не пропустили в концовке ещё один гол. Выход один на один не реализовал абсолютно невезучий сегодня Мелкадзе. Потом кипер потащил удар Амира Батырева, а уже в добавленное время вообще сделал два сейва подряд.

Владислав Тороп Фото: ПФК ЦСКА

И, похоже, этот кураж Владислав перенёс в серию пенальти. Сначала взял первый удар Макарчука, а потом четвёртый – от того же Батыева. Итог – победа и два очка для ЦСКА.

Москвичи временно вышли на первое место в группе, но преимущество всё равно очень шаткое: на очко меньше у «Оренбурга», который ещё сыграет с «Факелом» и на два – у «Сочи». А ведь есть ещё воронежцы, которые наверняка поборются за выход в следующий этап после прихода Сергея Ташуева.