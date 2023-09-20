Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов: если «Сочи» продолжит так играть, то и в РПЛ, и в Кубке придёт успех

Литвинов: если «Сочи» продолжит так играть, то и в РПЛ, и в Кубке придёт успех
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 2:4 в серии пенальти) поделился впечатлениями от игры.

«Как упустили победу в основное время? Просто не реализовали свои моменты. И у Мелкадзе, и у Игнатьева они были. По игре – я благодарен команде, отдали все силы, играли всем сердцем, просто не получилось выиграть. Если мы так продолжим играть, то и в РПЛ, и в Кубке поднимемся на заслуженное место.

Можно ли назвать невезением поражение в серии пенальти? 11-метровые удары — это просто лотерея. К тем, кто били, какие вопросы? Они старались, хотели забить. Тороп — молодец, хорошо отстоял. Никита Гойло тоже пенальти взял. Оба молодцы», — приводит слова Литвинова Metaratings.ru.

«Сочи» набрал пять очков и занимает третье место в турнирной таблице группы А. Армейцы с семью очками возглавили квартет.

Материалы по теме
Рубашко: мы причастны к дебюту Кравцова и Литвинова за сборную, они защищают герб «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android