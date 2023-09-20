Литвинов: если «Сочи» продолжит так играть, то и в РПЛ, и в Кубке придёт успех

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 2:4 в серии пенальти) поделился впечатлениями от игры.
«Как упустили победу в основное время? Просто не реализовали свои моменты. И у Мелкадзе, и у Игнатьева они были. По игре – я благодарен команде, отдали все силы, играли всем сердцем, просто не получилось выиграть. Если мы так продолжим играть, то и в РПЛ, и в Кубке поднимемся на заслуженное место.
Можно ли назвать невезением поражение в серии пенальти? 11-метровые удары — это просто лотерея. К тем, кто били, какие вопросы? Они старались, хотели забить. Тороп — молодец, хорошо отстоял. Никита Гойло тоже пенальти взял. Оба молодцы», — приводит слова Литвинова Metaratings.ru.
«Сочи» набрал пять очков и занимает третье место в турнирной таблице группы А. Армейцы с семью очками возглавили квартет.
- 20 сентября 2023
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:04
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:48
-
20:44
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:15
-
20:09
-
20:09
-
20:01
-
19:59
-
19:52
-
19:47