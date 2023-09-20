Защитник «Боруссии Дортмунд» Вольф раскритиковал работу арбитра в матче с «ПСЖ»

Защитник дортмундской «Боруссии» Мариус Вольф высказался по поводу пенальти в пользу «ПСЖ», назначенного за игру рукой защитника немцев Никласа Зюле.
«Конечно, рука Зюле чуть в стороне, но что ему остаётся делать? То есть в этот момент рука уже почти опорная, и Никлас падает на землю. Я думаю, что в таком матче, в такой ситуации рефери должен хотя бы взглянуть на это. У вас есть возможность это сделать. Почему ты этого не делаешь, почему он был так твёрд в этом вопросе, я не знаю. В целом в сегодняшней игре было мало возможностей поспорить с арбитром, но проблема была не в этом.
Судья вёл себя на поле очень высокомерно. Он не давал никому с ним разговаривать, хотя люди общались с ним очень спокойно. Это меня немного разозлило. Если ты относишься к кому-то с уважением, то ожидаешь от него того же», — приводит слова Вольфа Footmercato.
Французский клуб победил со счётом 2:0. В составе парижан отличились Килиан Мбаппе с пенальти, а также защитник Хакими.
Другие участники группы F, «Милан» и «Ньюкасл», сыграли вничью — 0:0.
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