Защитник «Боруссии Дортмунд» Вольф раскритиковал работу арбитра в матче с «ПСЖ»

Защитник дортмундской «Боруссии» Мариус Вольф высказался по поводу пенальти в пользу «ПСЖ», назначенного за игру рукой защитника немцев Никласа Зюле.

«Конечно, рука Зюле чуть в стороне, но что ему остаётся делать? То есть в этот момент рука уже почти опорная, и Никлас падает на землю. Я думаю, что в таком матче, в такой ситуации рефери должен хотя бы взглянуть на это. У вас есть возможность это сделать. Почему ты этого не делаешь, почему он был так твёрд в этом вопросе, я не знаю. В целом в сегодняшней игре было мало возможностей поспорить с арбитром, но проблема была не в этом.

Судья вёл себя на поле очень высокомерно. Он не давал никому с ним разговаривать, хотя люди общались с ним очень спокойно. Это меня немного разозлило. Если ты относишься к кому-то с уважением, то ожидаешь от него того же», — приводит слова Вольфа Footmercato.

Французский клуб победил со счётом 2:0. В составе парижан отличились Килиан Мбаппе с пенальти, а также защитник Хакими.

Другие участники группы F, «Милан» и «Ньюкасл», сыграли вничью — 0:0.