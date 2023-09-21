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Адамов: Ярошик — умный тренер, но многие ошибки игроков на поле прощались, не было втыков

Адамов: Ярошик — умный тренер, но многие ошибки игроков на поле прощались, не было втыков
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов поделился мнением о причинах неудачных результатов команды при предыдущем тренере Иржи Ярошике.

«Ярошик — умный тренер, с хорошим пониманием тактических вещей. Но есть такое мнение: он был слишком мягким, и это главная ошибка. По факту многие ошибки игроков на поле прощались, не было втыков», — приводит слова Адамова Sport24.

Об отставке чешского тренера, который возглавлял «Оренбург» со старта нынешнего сезона, клуб объявил 22 августа. Под руководством Ярошика команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых проиграла. Чеха в должности сменил испанец Давид Деограсия.

После смены наставника «Оренбург» провёл четыре матча во всех турнирах, в которых победил трижды и не разу не проиграл. Общая разница мячей за этот период — 7:1.

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