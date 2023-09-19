Орещук: руководство «Оренбурга» не угадало с назначением Ярошика

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук считает, что руководство «Оренбурга» допустило ошибку, назначив на пост главного тренера чешского специалиста Иржи Ярошика.

«С Ярошиком у «Оренбурга» не пошло. Бывает такое. Вот взяли другого тренера, и сразу пошло. Это не говорит о том, что футболисты в команде плохие. Значит, что‑то было надломлено, какие‑то проблемы существовали. Бывает, что тренер не походит команде, и наоборот.

«Оренбург» хорошо провёл матч с «Локомотивом». Видно было, что терпели ребята, а в конце включили форсаж. Скорее всего, это был план тренерского штаба. Он сработал. Молодцы. В целом у «Оренбурга» уровень игроков очень приличный для нашей лиги», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Об отставке чешского тренера, который возглавлял «Оренбург» со старта нынешнего сезона, клуб объявил 22 августа. Под руководством Ярошика команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых проиграла. Чеха в должности сменил испанец Давид Деограсия.