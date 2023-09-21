Феликс — о переходе в «Барсу»: я отказался от значительной суммы ради смены клуба

Форвард «Барселоны» Жоау Феликс высказался о финансовых условиях перехода в стан сине-гранатовых. Ранее появлялась информация, что каталонцы заплатят португальскому игроку атаки около € 400 тыс. за сезон. Во второй половине сезона-2022/2023, во время выступления за «Челси» на правах аренды игрок зарабатывал € 290 тыс. в неделю.
«Я действительно отказался от значительной суммы, но мне нужно было сменить клуб», – приводит слова Феликса Sport.es.
Феликс забивает в ворота «Бетиса» в матче 5-го тура Ла Лиги — 2023/2024:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Феликс выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. В текущем сезоне форвард провёл за «блауграну» три матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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