Жоау Феликс: получил удовольствие от игры с «Антверпеном»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс подвёл итоги матча против «Антверпена» (5:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече форвард отметился двумя голами и результативной передачей.

«Мы провели отличный матч, все мы. Я рад победе. Очень доволен, потому что получил удовольствие от игры. Мои партнёры по команде мне очень помогают, я рад играть рядом с Левандовским. Я много наблюдал за ним до того, как перешёл сюда, и говорил, что буду играть ближе к нему, потому что знаю его движения.

Я здесь, чтобы помочь работе, которую мы все выполняем, — сделать болельщиков счастливыми и довольными. Это счастливое совпадение, что Жоау Канселу пришёл сюда в то же время, и люди говорят о двух Жоау», — приводит официальный сайт УЕФА слова Феликса.