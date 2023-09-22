Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 11-го тура

Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 11-го тура
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, матчем «КАМАЗ» — «Торпедо» стартует 11-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию полное расписание игр тура.

22 сентября, пятница:

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Торпедо» (Москва) — 19:30 мск.

23 сентября, суббота:

«Енисей» (Красноярск) — «Черноморец» (Новороссийск) — 11:30 мск;

«Динамо» (Махачкала) — «Сокол» (Саратов) — 16:00 мск;

«Кубань» (Краснодар) — «Тюмень» — 16:00 мск;

«Волгарь» (Астрахань) — «Арсенал» (Тула) — 17:00 мск;

«Алания» (Владикавказ) — «СКА-Хабаровск» — 17:00 мск;

«Химки» — «Ленинградец» (Ленинградская область) — 17:30 мск;

«Акрон» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 18:00 мск;

«Родина» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 18:00 мск.

Турнирная таблица Первой лиги сезона 2023/2024
Календарь Первой лиги сезона 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android