Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 11-го тура
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Сегодня, 22 сентября, матчем «КАМАЗ» — «Торпедо» стартует 11-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию полное расписание игр тура.
22 сентября, пятница:
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Торпедо» (Москва) — 19:30 мск.
23 сентября, суббота:
«Енисей» (Красноярск) — «Черноморец» (Новороссийск) — 11:30 мск;
«Динамо» (Махачкала) — «Сокол» (Саратов) — 16:00 мск;
«Кубань» (Краснодар) — «Тюмень» — 16:00 мск;
«Волгарь» (Астрахань) — «Арсенал» (Тула) — 17:00 мск;
«Алания» (Владикавказ) — «СКА-Хабаровск» — 17:00 мск;
«Химки» — «Ленинградец» (Ленинградская область) — 17:30 мск;
«Акрон» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 18:00 мск;
«Родина» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 18:00 мск.
Комментарии
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