Месси: Цель – принять участие в Кубке Америки — 2024 в США

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси изъявил желание поехать со сборной Аргентины на Кубок Америки – 2024.
«Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки.
Цель – принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это, к тому же мы уже играли на Кубке Америки в США, было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился: стадионы, атмосфера, поездки», — приводит слова Месси Infobae.
Кубок Америки – 2024 пройдёт в США. Открытие турнира запланировано на 20 июля. Финал состоится 14 июля. Всего на кубке примут участие 16 сборных (десять южноамериканских и шесть североамериканских).
Месси перешёл в «Интер Майми» из ПСЖ летом 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Месси сыграл в США 12 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.
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