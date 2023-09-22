Месси: Цель – принять участие в Кубке Америки — 2024 в США

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси изъявил желание поехать со сборной Аргентины на Кубок Америки – 2024.

«Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки.

Цель – принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это, к тому же мы уже играли на Кубке Америки в США, было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился: стадионы, атмосфера, поездки», — приводит слова Месси Infobae.

Кубок Америки – 2024 пройдёт в США. Открытие турнира запланировано на 20 июля. Финал состоится 14 июля. Всего на кубке примут участие 16 сборных (десять южноамериканских и шесть североамериканских).

Месси перешёл в «Интер Майми» из ПСЖ летом 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Месси сыграл в США 12 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.