«Монако» — «Ницца»: команды объявили стартовые составы, Головин сыграет с первых минут

«Монако» и «Ницца» объявили стартовые составы команд на матч 6-го тура французской Лиги 1, который сегодня, 22 сентября, пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Монако»: Кён, Синго, Закария, Магасса, Вандерсон, Камара, Фофана, Энрике, Головин, Минамино, Балогун.
Стартовый состав «Ниццы»: Булка, Лотомба, Тодибо, Данте, Бар, Ндайишимийе, Сансон, Тюрам, Лаборде, Моффи, Диоп.
В минувшем розыгрыше чемпионата Франции соперники обменялись выездными победами. В матче 6-го тура, который состоялся 4 сентября, победу на поле «Ниццы» добыл «Монако» (1:0), а во втором круге (25-й тур) встреча команд на «Луи II» завершилась разгромом в исполнении «орлят» (3:0, 26 февраля).
После пяти туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 11 очков. «Ницца» расположилась на четвёртой строчке с девятью очками в активе.
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