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Ярослав Михайлов высказался о дебюте в «Оренбурге»

Ярослав Михайлов высказался о дебюте в «Оренбурге»
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Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов прокомментировал дебют в новой команде в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Факелом» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Эмоции положительные. Очень рад дебютировать здесь за эту команду. И, в принципе, очень рад нашей победе. Мы старались победить — сделать приятное болельщикам, чтобы они посмотрели на хороший футбол и в конечном итоге на победу.

Атмосфера в команде очень позитивная, хорошая. Все ребята добрые, отзывчивые, открытые. Со всеми нашёл контакт — минимальный, но нашёл. Я знал Стёпу Оганесяна, потому что мы были с ним вместе в сборной. И Данилу Хотулёва знал по академии, и в молодёжке потом ещё вместе играли.

Ближайшая игра с бывшей командой, настрой особенный? Нет, но эмоции положительные. Возвращение в город, к команде, ребят увидеть, своих друзей. Но мы туда едем не просто так, а за победой, за тремя очками, чтобы подниматься в турнирной таблице и идти дальше», — сказал Михайлов в интервью клубной пресс-службе.

Завтра, 24 сентября, «Оренбург» сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 14:00 мск.

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