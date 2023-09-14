«Мы всегда рядом». «Пари НН» попрощался с Михайловым, перешедшим в «Зенит»

«Пари Нижний Новгород» попрощался с полузащитником Ярославом Михайловым, который завершил переход в «Зенит».

«Благодарим Ярослава за время, проведённое в нашей команде, и желаем ему успешной карьеры. Ярослав, мы знаем, что ты всегда будешь работать над собой так, чтобы быть лучше, чем вчера. Удачи тебе и продолжай следовать своему девизу! А мы — всегда рядом», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Пари Нижний Новгород».

Напомним, о трансфере Михайлова в «Зенит» было объявлено сегодня, 14 сентября. Текущий сезон российский хавбек, заключивший с сине-бело-голубыми четырёхлетний контракт, отыграет в «Оренбурге» на правах аренды. В шести матчах кампании-2023/2024 Ярослав провёл шесть матчей за «Пари НН» в рамках РПЛ.