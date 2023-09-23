«Балтика» — «Ахмат»: хозяева вышли вперёд

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В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и грозненским «Ахматом». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте матча балтийцы вышли вперёд. Мяч в свои ворота отправил футболист «Ахмата» Евгений Харин.

Команды ранее встречались 10 августа в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Победу одержала «Балтика» со счётом 2:0.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за восемь матчей. «Балтика» находится на последней, 16-й строчке, заработав четыре очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).