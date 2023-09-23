«Эвертон» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Брентфорд»

Завершился матч 6-го тура английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Эвертоном». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.
Уже на шестой минуте матча полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дукуре вывел свою команду вперёд. Хозяева смогли сравнять счёт на 28-й минуте благодаря усилиям датчанина Матиаса Йенсена. В середине второй половины встречи ливерпульцам удалось забить два гола за четыре минуты. Сначала гол на свой счёт записал защитник Джеймс Тарковски, на 71-й минуте мяч в сетку ворот хозяев отправил нападающий Доминик Калверт-Льюин.
Эта победа стала первой для «ирисок» в текущем сезоне АПЛ. Команда набрала четыре очка и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Брентфорд» с шестью очками располагается на 12-м месте.
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