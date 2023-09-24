«Арсенал» — «Тоттенхэм»: Сон забил свой второй мяч и сравнял счёт

В эти минуты проходит встреча 6-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими коллективами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Матч проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тоттенхэм» смог отыграться сразу же после пропущенного мяча. На 55-й минуте Сон Хын Мин сравнял счёт. Этот гол стал вторым для капитана гостей в матче.

«Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков после пяти встреч. Столько же очков и у «Тоттенхэма», но «шпоры» находятся на втором месте, превосходя «канониров» по разнице забитых и пропущенных мячей.