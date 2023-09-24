Илья Лантратов: игра с «Зенитом» — особенная для Дзюбы и всей команды

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал исход матча с «Зенитом».

«Это была особенная игра и для Дзюбы, и для команды, потому что нужно было реабилитироваться за последние матчи», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.