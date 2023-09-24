Гол Тикнизяна помог «Локомотиву» вырвать победу у «Зенита» на последних минутах матча РПЛ

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Локомотив» сумел вырвать победу у «Зенита» со счётом 2:1, забив победный гол на последних минутах матча.
На 22-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра с подачи Вячеслава Караваева открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Во втором тайме, на 60-й минуте, Максим Глушенков смог сравнять счёт в матче. В самой концовке встречи, на 90+1-й минуте, Наир Тикнизян сумел поразить ворота хозяев, однако был удалён в самой концовке матча. Тем не менее гол Тикнизяна помог «Локомотиву» вырвать победу у «Зенита» — 2:1, волевая победа железнодорожников.
Таким образом, после результата данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.
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