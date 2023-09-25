Сергей Ребров: Трубин — сильная личность, он поможет «Бенфике»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о вратаре «Бенфики» Анатолии Трубине.
«Можно спорить, допустил ли Трубин ошибку в эпизоде с пенальти в игре с «Зальцбургом». Он молод, но психологически устойчив и упорно работает. Анатолию нужно время, чтобы показать себя. Это только начало, «Бенфика» знает, почему его подписала. Я верю в него.
Он голкипер сборной, талантливый и не просто так подписавший контракт с «Бенфикой». Даже если он ошибся, этот эпизод не должен повлиять на его будущее в клубе. Он — сильная личность, и я уверен, что Анатолий очень поможет «Бенфике», – приводит слова Реброва A Bola.
Трубин выступал за основную команду «Шахтёра» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В сезоне-2022/2023 на его счету 32 матча за «Шахтёр» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.
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