Луис Энрике восхитился зрелостью 17-летнего хавбека «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил юного полузащитника команды Уоррена Заира-Эмери за продемонстрированную им зрелость на футбольном поле.

«Уоррен — футболист, который играет как 37-летний, а не 17-летний. 37-летний! Для меня большая удача иметь в составе команды игрока такого уровня. В прошлом сезоне он много играл под руководством Галтье. Работать с ним — одно удовольствие. На мой взгляд, Уоррен является универсальным игроком, большим профессионалом и отличным примером того, каким должен быть наш футболист. Он скромный парень, трудолюбивый, умный и коммуникабельный, что тоже очень важно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В нынешнем сезоне Заир-Эмери провёл шесть матчей в рамках чемпионата Франции и записал на свой счёт одну результативную передачу. В прошлом сезоне молодой хавбек отыграл 26 игр в Лиге 1 и забил два мяча.