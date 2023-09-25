Главный тренер «ПСЖ» рассказал о травме Килиана Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о травме нападающего клуба Килиана Мбаппе, которую он получил в матче в матче шестого тура чемпионата Франции с «Марселем». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
«Килиан Мбаппе? Это не очень серьёзная проблема, но была боль, и было трудно играть. Разумнее было уйти с поля. Но ничего серьезного, всё в порядке», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Напомним, Мбаппе вышел на поле в стартовом составе, однако, был заменён из-за травмы на 32-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский нападающий Гонсалу Рамуш. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов.
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