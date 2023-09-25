Алексей Шпилевский не исключил, что в будущем может возглавить российский клуб

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, есть ли к нему интерес со стороны российских и европейских клубов. Летом в приглашении Шпилевского было заинтересовано московское «Динамо», но специалист отказался уходить из «Ариса».
«Тогда я принял такое решение. Благодарен «Динамо» за интерес и желание видеть меня в команде как главного тренера. Но время показало, что я всё сделал правильно. Что будет потом? Никогда не говори «никогда».
Не исключаю, что могу в будущем приехать работать в Россию? Всё может быть. Но пока вижу себя в Европе.
Был ли интерес топ-клубов Европы? Всё проходит через агентов. Все видят мою работу, приятно, конечно. Но я переподписал контракт с «Арисом» на три года. Я полностью сосредоточен на моей любимой работе в «Арисе». И тот симбиоз, который у меня сейчас присутствует с владельцем клуба, я очень ценю. Пока вижу себя только здесь», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
- 25 сентября 2023
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