Николич — о работе с Рангником в «Локомотиве»: мы по-разному видели развитие клуба

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о работе с бывшим руководителем по спорту и развитию железнодорожников Ральфом Рангником.
«Не в курсе, кто привёл Рангника в «Локомотив». Но Плутник был первым человеком в клубе. Он амбициозный, молодой. Именно он настаивал, чтобы я переподписал контракт. У нас не возникало никаких проблем. А когда стало понятно, что мы и немецкая команда видим развитие «Локомотива» по-разному, я просто сказал: «Идеи нормальные, но результата не будет». Возглавив клуб после Сёмина, я тоже мог заявить — мол, наступает революция и время перемен, будем строить современный, атакующий, прессингующий футбол… Говорить-то легко. Самое тяжёлое — сделать результат.
Мы были в хороших отношениях (с Рангником. — Прим. «Чемпионата»). Кстати, он говорил, что не принимал решение о моей отставке. Вы же помните пресс-конференцию, где Рангник произнёс: «Это не моё решение, не я отправил Марко в отставку». А сейчас есть шутки, кто меня уволил, ха-ха!» — приводит слова Николича издание «Спорт-экспресс».
- 26 сентября 2023
-
11:29
-
11:14
-
11:13
-
11:08
-
11:01
-
10:56
-
10:55
-
10:43
-
10:40
-
10:32
-
10:29
-
10:19
-
10:17
-
10:12
-
10:05
-
10:05
-
09:57
-
09:50
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
09:24
-
09:17
-
09:16
-
09:00
-
08:44
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
08:28
-
08:10
-
07:30
-
07:11
-
06:46
-
06:46