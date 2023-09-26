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Николич — о работе с Рангником в «Локомотиве»: мы по-разному видели развитие клуба

Николич — о работе с Рангником в «Локомотиве»: мы по-разному видели развитие клуба
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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о работе с бывшим руководителем по спорту и развитию железнодорожников Ральфом Рангником.

«Не в курсе, кто привёл Рангника в «Локомотив». Но Плутник был первым человеком в клубе. Он амбициозный, молодой. Именно он настаивал, чтобы я переподписал контракт. У нас не возникало никаких проблем. А когда стало понятно, что мы и немецкая команда видим развитие «Локомотива» по-разному, я просто сказал: «Идеи нормальные, но результата не будет». Возглавив клуб после Сёмина, я тоже мог заявить — мол, наступает революция и время перемен, будем строить современный, атакующий, прессингующий футбол… Говорить-то легко. Самое тяжёлое — сделать результат.

Мы были в хороших отношениях (с Рангником. — Прим. «Чемпионата»). Кстати, он говорил, что не принимал решение о моей отставке. Вы же помните пресс-конференцию, где Рангник произнёс: «Это не моё решение, не я отправил Марко в отставку». А сейчас есть шутки, кто меня уволил, ха-ха!» — приводит слова Николича издание «Спорт-экспресс».

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