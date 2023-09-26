В CAS сообщили, что зарегистрировали иск Тимощука к Украинской ассоциации футбола

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ). Ранее Тимощук решил оспорить решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне из-за работы в России.
«В Спортивном арбитражном суде находится на рассмотрении следующая процедура: Анатолий Тимощук против Украинской ассоциация футбола. Арбитражное разбирательство продолжается. На данный момент никакой дополнительной информации нет», — приводит сообщение пресс-службы CAS информационное агентство ТАСС.
Напомним, ранее УАФ запретил Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, и пожизненно лишил его всех титулов. Позже Тимощук обжаловал данное решение в Апелляционном комитете УАФ и получил отказ в полном объёме.
- 26 сентября 2023
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