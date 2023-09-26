Пирс Морган: тен Хаг любит унижать своих игроков, пока его ошибки унижают «Юнайтед»
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Британский журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на информацию о том, что футболисты «Манчестер Юнайтед» посоветовали полузащитнику «красных дьяволов» Джейдону Санчо извиниться перед главным тренером команды Эриком тен Хагом.
«Тен Хаг любит унижать своих игроков в то время, как его собственные управленческие ошибки продолжают унижать «Юнайтед», — написал Морган в своём «твиттере».
Напомним, Санчо запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом».
После шести туров АПЛ «красные дьяволы» набрали девять очков и на текущий момент занимают девятое место в чемпионате.
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