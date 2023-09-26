Почеттино признался, что ему нравится, когда владельцы заходят в раздевалку

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что ему нравится, когда владельцы клуба заходят в раздевалку после домашних матчей.
«В обязанности владельца не входит приходить в раздевалку и произносить речь после игры, даже когда ты выигрываешь или проигрываешь. Но они очень хорошо знают, как им нужно вести себя. То, как они подходят к игрокам, важнее всего. Если они ведут себя хорошо и корректно, то им очень рады.
Я не вижу в этом ничего плохого. Для меня всегда хорошо, если они делятся с нами эмоциями, а затем здороваются с игроками. Если они пришли для выступления или чего-то другого, тогда, конечно, может быть, это другое. Но в том, как они приходят, им очень рады. Они владеют клубом, поэтому я думаю, что они могут делать всё, что захотят», — приводит слова Почеттино Sky Sports.
На данный момент «Челси» выиграл лишь один матч после шести туров английской Премьер-лиги. Команда Маурисио занимает 14-е место с пятью очками, потратив на новичков этим летом € 462 млн.
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