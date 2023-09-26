«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» и вышел в 1/8 Кубка лиги

Завершился матч 3-го раунда Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Первый мяч был забит на 21-й минуте, когда аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. Спустя лишь шесть минут бразилец Каземиро увеличил преимущество манкунианцев, отличившись забитым мячом с передачи хавбека Мэйсона Маунта. На 55-й минуте форвард Антони Марсьяль установил окончательный счёт встречи. Ассист на счету Каземиро.

Стоит отметить, что уже на 19-й минуте матча была проведена вынужденная замена — вместо голкипера «Кристал Пэлас» Дина Хендерсона на поле появился другой вратарь Сэм Джонстон.

Таким образом, манкунианцы вышли в 1/8 финала Кубка английской лиги.