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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» и вышел в 1/8 Кубка лиги

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» и вышел в 1/8 Кубка лиги
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Завершился матч 3-го раунда Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Первый мяч был забит на 21-й минуте, когда аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. Спустя лишь шесть минут бразилец Каземиро увеличил преимущество манкунианцев, отличившись забитым мячом с передачи хавбека Мэйсона Маунта. На 55-й минуте форвард Антони Марсьяль установил окончательный счёт встречи. Ассист на счету Каземиро.

Стоит отметить, что уже на 19-й минуте матча была проведена вынужденная замена — вместо голкипера «Кристал Пэлас» Дина Хендерсона на поле появился другой вратарь Сэм Джонстон.

Таким образом, манкунианцы вышли в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Англия - Кубок лиги . 3-й раунд
26 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Гарначо – 21'     2:0 Каземиро – 27'     3:0 Марсьяль – 55'    
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